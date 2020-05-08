ETNA, AUMENTA L'EMISSIONE DI CENERE DAL NUOVO CRATERE SUD-EST

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che che dalle ore 17.00 (ore locali) circa si è registrato un lieve incremento nell'emissione di cenere dal Nuovo Cratere...

Il personale INGV presente in prossimità del Nuovo Cratere di Sud Est ha osservato un forte degassamento, con associati boati profondi ed emissione di cenere. Per quanto riguarda l'ampiezza del tremore vulcanico essa oscilla su valori medio-alti; la localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in prossimità del Nuovo Cratere di Sud-Est, ad una profondità di circa 2800-3000 metri al di sopra del livello medio del mare.