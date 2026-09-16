Etna, caos voli a Catania: tra cancellazioni e dirottamenti, ecco quando spetta il rimborso

Niente compensazione economica in caso di circostanze eccezionali, ma restano altri diritti per i viaggiatori

L’eruzione dell’Etna ha di nuovo paralizzato il traffico aereo siciliano, costringendo l’aeroporto di Catania a sospendere gli arrivi e a mantenere operative solo le partenze. Una gestione in equilibrio precario, che cambia di ora in ora e che si traduce in una lunga catena di disservizi per i viaggiatori. Voli cancellati, riprogrammati, dirottati su altri scali, comunicazioni che arrivano a ridosso della partenza, itinerari che diventano percorsi a ostacoli.

La chiusura è stata annunciata direttamente dall’aeroporto, dopo l’intensificarsi dell’attività vulcanica nelle prime ore del mattino. In particolare è stato interdetto il settore C1, con conseguenze immediate sull’operatività.

Le compagnie stanno avvisando i passeggeri con messaggi e notifiche. Alcuni voli vengono cancellati, altri dirottati su Palermo, Trapani o Comiso nel tentativo di salvare almeno una parte del programma. È un contesto in cui il vettore non ha responsabilità diretta. Un’eruzione vulcanica rientra infatti tra le circostanze eccezionali previste dal Regolamento Europeo 261/2004, e quindi non scatta la compensazione pecuniaria. Ma la tutela del passeggero non finisce qui.

Il Regolamento stabilisce che, quando la compagnia non riesce a garantire un’assistenza adeguata, il viaggiatore può ottenere il rimborso delle spese sostenute per raggiungere comunque la destinazione finale. È un diritto spesso ignorato, ma decisivo in situazioni come questa.

Chi riceve una riprotezione fissata nei giorni successivi può scegliere di non accettarla e organizzarsi autonomamente per raggiungere la meta prefissata. La condizione essenziale è quella di conservare la prenotazione originale e ogni ricevuta, scontrino o fattura che documenti le spese affrontate. Senza quella traccia, il rimborso diventa impossibile.

Lo stesso vale per i voli operati ma dirottati su altri scali. Anche in questo caso la compagnia ha l’obbligo di assistere il passeggero nel completare il viaggio da e per Catania. Se ciò non avviene, il viaggiatore può provvedere da sé e chiedere il rimborso successivo, sempre nel limite della ragionevolezza, senza soluzioni eccessive e senza costi sproporzionati rispetto alla situazione.

«I passeggeri che subiranno disservizi a causa dell’eruzione dell’Etna – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – possono fare riferimento al Regolamento 261/2004. Se non vengono riprotetti, hanno diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti che coinvolgono l’aeroporto di Catania per via dell’eruzione Etna. È fondamentale conservare ogni ricevuta e ricordare che le spese devono essere ragionevoli».