Etna, colata ancora alimentata in Valle del Bove: fronte attivo a quota 1.400 metri

Nuovo aggiornamento sull’attività dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo ha diffuso alle 12:44 di oggi, 4 gennaio 2026 (11:44 UTC) un comunicato ufficiale rel...

Nuovo aggiornamento sull’attività dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo ha diffuso alle 12:44 di oggi, 4 gennaio 2026 (11:44 UTC) un comunicato ufficiale relativo all’evoluzione della colata lavica in corso in Valle del Bove e all’attività dei crateri sommitali.

Secondo quanto rilevato dalle telecamere di sorveglianza e dai sopralluoghi effettuati dal personale INGV, il campo lavico risulta ancora alimentato, anche se senza variazioni tali da indicare un peggioramento dello scenario attuale.

La situazione attuale

Il flusso lavico più basso, che nella giornata di ieri aveva raggiunto quota 1.360 metri sul livello del mare, risulta attualmente fermo e in fase di raffreddamento. Rimane invece attivo il flusso lavico sovrapposto, che aveva toccato quota 1.600 metri e che ora presenta un fronte attestato intorno ai 1.400 metri s.l.m.

Prosegue inoltre, con intensità variabile, l’attività stromboliana al cratere Voragine, accompagnata da emissioni discontinue e blande di cenere, che si disperdono rapidamente e restano confinate all’area sommitale del vulcano.

Dal punto di vista sismico, il tremore vulcanico si mantiene su valori medi, pur mostrando alcune oscillazioni. Le sorgenti del tremore risultano localizzate in prossimità del cratere Voragine, a una quota compresa tra 2.800 e 3.000 metri.

Non è stato invece possibile effettuare una valutazione attendibile dei segnali infrasonici a causa dell’elevato rumore prodotto dalle avverse condizioni meteorologiche. Le reti di monitoraggio tilt e GNSS non evidenziano variazioni significative.

📄 Comunicato INGV integrale