Etna: colonna cenere, chiuso aeroporto di Catania
AGGIORNAMENTO
Data la diminuzione della fase eruttiva dell’Etna comunicata nell'ultimo bollettino INGV, il traffico aereo della Sicilia orientale torna regolare a partire dalle ore 14.
Riapre lo scalo di Comiso, temporaneamente chiuso stamani a causa della nube di cenere dell’Etna spinta dal vento verso sud, e torna a regime il flusso orario degli aerei in arrivo sullo scalo di Catania Fontanarossa che da ieri pomeriggio aveva subito una limitazione. Restano regolari i voli in partenza.
Un'altissima colonna di cenere lavica è emessa dal nuovo cratere di Sud-Est dell'Etna, che continua la sua attività eruttiva. La nuova fase ha fatto chiudere la notte scorsa l'aeroporto internazionale di Catania che resterà non operativo fino a mezzogiorno.
L’Unità di Crisi tornerà a riunirsi alle ore 11.00. All'alba di stamani le spazzatrici hanno ripulito la pista dalla cenere lavica ricaduta in nottata, ma la situazione resta critica.
Resta aperto lo scalo di Comiso (Rg).
I passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo di Catania nella fascia oraria interessata potranno ricevere informazioni dalle compagnie aeree e tramite i canali di comunicazione dell’Aeroporto di Catania.