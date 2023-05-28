ETNA COMICS 2023, 12 AREE TEMATICHE E 300 OSPITI. IL PROGRAMMA COMPLETO

Un programma sempre più ricco con centinaia di ospiti nazionali e internazionali, mostre, proiezioni, masterclass e conferenze. L’undicesima edizione di Etna Comics, in programma dall’1 al 4 giugno al...

Un programma sempre più ricco con centinaia di ospiti nazionali e internazionali, mostre, proiezioni, masterclass e conferenze.

L’undicesima edizione di Etna Comics, in programma dall’1 al 4 giugno al centro fieristico “Le Ciminiere”, è stata presentata alla stampa questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti dal direttore Antonio Mannino e dal vicedirettore Gianluca Impegnoso, affiancati dallo staff della kermesse,confermandosi ancora una volta, per i suoi contenuti e per la sua vastissima offerta culturale, un’esperienza unica per chi si accosta per la prima volta alla manifestazione e per gli habitué delle convention di settore.

A fare gli onori di casa il commissario straordinario del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Piero Mattei, che ha sorpreso tutti i presenti per la sua profonda competenza e passione per il mondo del fumetto: «Oggi – ha sottolineato – abbiamo un’occasione unica per dare continuità ad una manifestazione radicata nel territorio e che richiama migliaia e migliaia di appassionati, portandoli in questa città per quattro giorni.

Sicuramente quest’anno avrò il piacere di essere presente anch’io a Etna Comics, già a partire dal giorno della sua inaugurazione, toccando quindi con mano una realtà che rende sempre più viva questa città».

«Presentiamo una manifestazione sempre più ricca – ha detto Antonio Mannino – con 12 aree tematiche e oltre 300 ospiti, molti dei quali in arrivo anche da altri continenti, com’è sempre stato nel nostro stile. Abbiamo messo a punto un programma talmente vasto da pensare di poterci accostare anche alle nuove tendenze, sempre con uno sguardo rivolto a quello che è stato il passato. Sarà sempre più articolato e con un parterre di ospiti, mostre, esibizioni, concerti, anteprime e incontri di rara eccezione, che avranno modo di soddisfare i gusti e le passioni di ogni singolo visitatore che vivrà insieme a noi quattro giorni indimenticabili».

Tra i rappresentanti dei partner ufficiali di Etna Comics erano presenti Ihsan Görgün e Alessio Occhinegro, rispettivamente Sales Manager e Senior Marketing Sales di Turkish Airlines. «Abbiamo iniziato la nostra collaborazione con Etna Comics nel 2019 – ha detto Alessio Occhinegro – ed è stato subito un successo.

Non potevamo mancare neanche in questa edizione. Negli ultimi anni la pandemia ha certamente condizionato anche il nostro mondo, ma non abbiamo mai abbandonato questa manifestazione, che è la più importante del Sud Italia nel suo settore.

Nell’undicesima edizione saremo nuovamente presenti pure con il nostro stand, che ospiterà delle attività in cui coinvolgeremo i visitatori». Al tavolo della conferenza di oggi anche Ottaviano Ardizzone e Martina Pino, category manager e marketing specialist di Bruno Euronics. «Etna Comics – ha puntualizzato Ottaviano Ardizzone – ci dà nuovamente la possibilità di portare dentro la manifestazione la nostra mission, quella di far vivere le proprie passioni ai nostri utenti. Anche per questo lo stand che avremo durante la kermesse sarà sempre più un’area esperenziale.

Tutti i visitatori che verranno a trovarci, di qualunque età, avranno la possibilità di toccare con mano le tecnologie del momento. Gli appassionati troveranno le console di ultima generazione, basti pensare che si giocherà in 4K, e persino in 8K, a 120hz. Ci sarà anche un’area Lego e daremo spazio pure a chi vuole approcciarsi all’ambito musicale, ospitando youtuber, content creator e un famoso deejay, che terrà una masterclass sulle nozioni base di questo mondo». Tra le più grandi e partecipate fiere d’Italia – oltre 100mila le presenze delle cinque giornate celebrative dei dieci anni – la kermesse rappresenta ormai dal 2011 un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, web, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale giapponese e non solo.

Tanti i big che animeranno l’edizione 2023, a partire da quelli dell’area Comics: tornerà in fiera nove anni dopo l’ultima volta il maestro del fumetto erotico mondiale, Milo Manara, autore del manifesto di quest’anno, dedicato ad Agata. Al suo fianco, grazie al supporto di Comicon Edizioni, Tanino Liberatore “il Michelangelo del fumetto”, così come lo soprannominò il celebre chitarrista Frank Zappa. Sul fronte supereroi, in arrivo dagli Stati Uniti un tris d’assi da far tremare i polsi: John Romita Jr., tra gli autori più influenti del fumetto americano, che con i suoi disegni ha contribuito a scrivere la storia di alcuni dei più importanti personaggi d’oltreoceano, da Spider-man a Daredevil, dagli X-men al Punitore solo per citarne alcuni; Kelley Jones, iconico disegnatore anni ‘90, celebre per le sue incursioni sulle testate di Batman e Sandman.

E, ciliegina sulla torta, Rick Leonardi, per la prima volta in Italia, in esclusiva per Etna Comics, rimasto nel cuore dei fan per aver creato, in coppia con Peter David, il personaggio di Spider-man 2099, incarnazione futuristica del celebre ragnetto di casa Marvel. Ricchissima anche la proposta dedicata al mondo Disney. Artisti del calibro di Paolo Mottura, Fabio Celoni, Federico Bertolucci e Alessandro Pastrovicchio faranno la felicità di tutti i collezionisti nell’Artist Alley, dedicata al disegno dal vivo. Inoltre, grazie al ritorno a Catania dell’editore Panini Comics, sarà disponibile in anteprima nazionale la consueta cover con copertina variant del numero 3523 di “Topolino” dedicata al capoluogo etneo e al manifesto 2023, realizzata per l’occasione proprio da Alessandro Pastrovicchio.

Non mancheranno poi i festeggiamenti dedicati ad alcuni compleanni illustri. Nel 2023 ricorrono, infatti, i 75 anni di Tex e i 60 anni di Eva Kant, omaggiati anche dal manifesto variant firmato dal sicilianissmo Davide Paratore. Imperdibile il panel sul mondo del fumetto che vedrà la partecipazione straordinaria in fiera del rapper Caparezza, che dialogherà, per l’occasione, con l’immancabile Simone Bianchi, autore della variant cover della versione pop del vinile di “Exuvia”.

Quest’anno le aree Games, Family e Altrimondi saranno unite nella medesima grande area espositiva in un mix che si preannuncia esplosivo, in un’edizione che segnerà il ritorno di grandi realtà ludiche. Hasbro stupirà i visitatori con oltre 600mq di spazio espositivo a tema. Saranno presenti le avventure di Dungeons & Dragons, i misteri di Cluedo, le battaglie di HeroQuest, i tradimenti di Betrayal e le sfide di Magic: the Gathering.

Presenti anche editori del gioco di rilevanza internazionale: Asmodee, dV Games e Ghenos Games, Red Glove. A impreziosire l’area la presenza, per la prima volta, del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (Cicap), nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati. In area Videogames ogni giorno i visitatori potranno partecipare a tornei e attività sui titoli più giocati come League of Legends, Teamfight Tactics, Fortnite e FIFA. Tutte da scoprire le aree Esports e Retrogaming.

L’area Asian Wave aprirà ancora una volta una piccola finestra sul mondo e sulle arti orientali. Tra gli ospiti il più noto influencer di stampo K-pop italiano, Seoul Mafia, alla sua prima apparizione ad un festival comics, e noti creator legati all’oriente e alla musica. In area Mostre per la prima volta sarà visitabile l’esposizione completa delle tavole a fumetti originali del grande maestro Hugo Pratt, autore di Corto Maltese, realizzate per una trasposizione dell’Odissea pubblicata nel 1963 sul Corriere dei Piccoli. Mostra che accompagna la presentazione in anteprima nazionale di una riedizione di quel fumetto (edito dalla Cong), rivisitato nella grafica, nei colori e nei testi, a sessant’anni esatti dalla sua prima pubblicazione.

In crescita anche l’area Movie, che sabato 3 giugno avrà tra gli ospiti d’onore Alessandro Borghi, uno degli attori italiani più amati del momento nel panorama internazionale, che vanta sette candidature ai David di Donatello, con una vittoria nel 2019 come miglior attore protagonista per “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini. Dai panni di Ciro in “Mare Fuori” a quelli di super ospite di Etna Comics, sarà a Catania anche Giacomo Giorgio, tra i protagonisti assoluti della fortunata serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Gli appassionati di cinema potranno vedere in anteprima nazionale, giovedì 1 giugno alle 21, “Denti da squalo”, alla presenza degli attori Edoardo Pesce e Tiziano Menichelli, mentre venerdì 2 giugno alle 18:30, alla presenza del celebre regista Mauro Borrelli, potranno assistere alla première di “Mindcage”.

Emozioni assicurate venerdì 2 giugno in occasione del IX Premio Angelo D’Arrigo che sarà consegnato all’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea e prima donna europea scelta come comandante della Stazione spaziale internazionale. Nel corso della serata il pubblico potrà assistere al concerto del re delle sigle animate, Giorgio Vanni. In area Taboocom ospite d’onore sarà Ornella Muti, una delle più belle attrici italiane di sempre, che a più di 40 anni dall’uscita al cinema del kolossal americano “Flash Gordon”, che la consacrò star internazionale, vanta un primato assoluto: il suo personaggio “Princess Aura” di “Flash Gordon” ha sempre vinto tutti i sondaggi internazionali relativi alle figure femminili tratte dai fumetti e portate al cinema, riuscendo a spuntarla anche su la “Black Widow” interpretata da Scarlett Johansson.

Giovedì 1 giugno sarà a Catania per incontrare fan e appassionati e per partecipare ad un confronto con Milo Manara tra la nona arte del fumetto e la settima arte del cinema.

L’area Letteratura Fantasy ospiterà il workshop sulla creazione dei personaggi per gli aspiranti scrittori tenuto dalla scrittrice Cecilia Randall, autrice della fortunata saga di “Hyperversum”, di “Artia di Camelot” e del nuovissimo “Kitsune. L’ombra della volpe”. Sarà presente anche Serena Riglietti, storica illustratrice, creatrice delle prime copertine e illustrazioni della prima edizione italiana di “Harry Potter”. Si chiamerà Creator Lounge, da quest’anno, la storica Newtube Alley.

Un nome nuovo per un universo in costante evoluzione. Tra le star, Mandrake, tiktoker di grande fama che in meno di un anno dal suo esordio è stato capace di compiere un balzo prodigioso negli indici di gradimento, raggiungendo il terzo posto nella classifica HypeAuditor con i suoi oltre 2 milioni di follower.

Al suo fianco ci sarà Enzuccio, colui che ha letteralmente trasformato il tormentone “Despacito” nel suo “Infradito”, in una parodia da far canticchiare proprio a tutti. Presenti anche Mario Sturniolo, Ciccio Merrino, Victor Laszlo88, BOB “Beyond Ordinary Borders”, Rick Dufer, Lorenzo “Longo” Longoni, The Pruld, MasterCast, CavernadiPlatone, Mr. Marra, Corinne Mantineo, Mortebianca, Fraws, Ima AndtheBooks, Davidekyo e Adriana Orto. Gran finale, domenica 4 giugno, con lo storico Cosplay Contest targato Epicos, che regalerà al vincitore un volo A/R per due persone in qualsiasi destinazione del mondo coperta da Turkish Airlines.