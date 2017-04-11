ETNA: COMUNICATO INGV
L’Etna ha ripreso la propria attività. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle dalle ore 15:00 (13:00 UTC), d'ieri una colata di lava sommitale.
Personale INGV-OE in area sommitale ha segnalato la riattivazione della bocca eruttiva posta alla base meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est (NCSE), ad una quota di circa 3010 m sul livello del mare (slm), da cui viene emessa una piccola colata lavica verso sud.
Per quanto riguarda l’ampiezza del tremore vulcanico si è stabilizzata sui valori elevati, con una profondità della sorgente intorno ai 3000 m al di sopra del livello del mare.
La colata è perfettamente visibile da Catania. Di notte la rossa striscia si vede dirigersi verso il Belvedere e la Valle del Bove.