ETNA, CONTINUA L’ERUZIONE: LAVA A QUOTA 1.600 METRI. A CATANIA VOLI SOSPESI FINO ALLE 15 DI DOMANI

L’ultimo aggiornamento INGV: prosegue l’attività effusiva dalla bocca a 1.900 metri, mentre la Voragine continua a produrre cenere. Prorogato lo stop dei voli a Catania

ETNA – Nuovo aggiornamento sull’attività eruttiva dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo comunica che il vulcano continua a mostrare attività sia effusiva sia esplosiva, con una situazione che resta costantemente monitorata.

🌋 L’attività effusiva prosegue

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dai sopralluoghi effettuati dal personale INGV, prosegue l’attività effusiva dalla bocca eruttiva di quota 1.900 metri e da una bocca effimera limitrofa.

È invece cessata l’attività dalla bocca situata a quota 2.750 metri.

I fronti lavici attivi più avanzati, riconducibili alla bocca di quota 1.900 metri, alle ore 08:00 UTC si attestavano in prossimità di Rocca Musarra, a circa 1.600 metri di quota.

Il flusso lavico che nella giornata precedente aveva superato di poco Rocca Capra, nella Valle del Bove, non risulta più alimentato.

🌫️ La Voragine continua a emettere cenere

Prosegue inoltre l’attività esplosiva al cratere Voragine, con intensità variabile e produzione di cenere vulcanica che si disperde verso il quadrante meridionale.

Sul fronte sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico presenta ampie oscillazioni e continua a mantenersi su valori alti.

Le sorgenti del tremore risultano localizzate nell’area del cratere Voragine, a circa 3.000 metri sul livello del mare.

L’attività infrasonica rimane su un livello medio, mentre le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non evidenziano variazioni significative.

✈️ AEROPORTO DI CATANIA: STOP FINO ALLE 15 DI SABATO

La situazione dell’Etna continua ad avere conseguenze dirette sul traffico aereo.

Nell’aggiornamento delle 19:30 del 14 agosto, è stata comunicata l’estensione della chiusura dei settori C1 e B3, con la conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze all’aeroporto di Catania fino alle ore 15:00 di sabato 15 agosto.

La decisione è legata all’attività eruttiva e alla presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera, elemento che può compromettere la sicurezza delle operazioni aeree.

⚠️ PASSEGGERI INVITATI A CONTROLLARE IL VOLO

La SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea.

Lo stop fissato alle 15:00 di domani non significa automaticamente che alle 15 l’aeroporto tornerà operativo: la situazione verrà rivalutata sulla base dell’evoluzione dell’attività dell’Etna, della presenza di cenere e delle condizioni dello spazio aereo.

L’attenzione resta quindi alta, mentre Etna e aeroporto di Catania continuano a essere monitorati costantemente.