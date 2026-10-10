Paternò, finisce in una buca sotto il ponte e spacca il cerchio dell’auto (FOTO)

Brutta disavventura per un automobilista all'ingresso della città. Costretto a fermarsi per sostituire la ruota, denuncia le condizioni dell'asfalto: «Possibile che non si intervenga?».

PATERNÒ – Finisce con l'auto in una buca sotto il ponte all'ingresso della città e rompe un cerchio della propria vettura. È quanto denunciato da un automobilista che, mercoledì 7 ottobre, è stato costretto a fermarsi lungo la carreggiata per sostituire la ruota danneggiata.

Il conducente ha contattato la redazione di 95047.it, inviando anche una fotografia che mostra una Fiat rossa ferma sul bordo della strada durante le operazioni di sostituzione della ruota.

Secondo il suo racconto, il passaggio su una buca di notevoli dimensioni avrebbe provocato la rottura del cerchio.

«Non so se è corretto avere una buca di quelle dimensioni all'ingresso del paese», denuncia l'automobilista, lamentando le condizioni dell'asfalto e criticando anche lo stato dell'ingresso della città, che a suo giudizio risulterebbe ancora completato soltanto a metà.

«Almeno certe buche potrebbero sistemarle», aggiunge il cittadino, chiedendo maggiore attenzione alla manutenzione stradale.

La segnalazione punta a richiamare l'attenzione degli enti competenti sulla sicurezza di questo tratto di strada, nella speranza che venga effettuato un sopralluogo e si intervenga per evitare ulteriori danni agli automobilisti.