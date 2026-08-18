Etna, crolla il tremore vulcanico: brusca discesa nelle ultime ore dopo giorni su valori elevati

Segnali di cambiamento arrivano questa mattina dall’Etna. Il grafico relativo all’ampiezza del tremore vulcanico mostra infatti una fortissima diminuzione nelle ultime ore, con il parametro che è sceso rapidamente dai livelli elevati registrati nella giornata di ieri.

Il calo appare particolarmente evidente nella parte finale del grafico: dopo essersi mantenuto per diverse ore nella fascia alta, il tremore ha registrato una brusca discesa, raggiungendo valori decisamente inferiori.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla situazione descritta nell’ultimo comunicato dell’INGV – Osservatorio Etneo, quando l’ampiezza media del tremore vulcanico risultava ancora stazionaria su valori elevati, con le sorgenti localizzate nell’area del cratere Voragine.

Nelle ore precedenti sull’Etna era proseguita un’attività esplosiva di intensità variabile. I rilievi dell’INGV avevano inoltre evidenziato il collasso del versante orientale del cono di Monte Rittmann e l’apertura di una nuova bocca effusiva a quota 2.350 metri. La relativa colata, lunga circa 500 metri, si era successivamente arrestata e raffreddata.

Nella Valle del Bove risultava invece ancora attiva una bocca a circa 1.900 metri, con una colata diretta fino a circa quota 1.600 metri.

Il forte calo del tremore osservato questa mattina non significa necessariamente la conclusione dell’attività eruttiva: sarà necessario seguire l'evoluzione dei diversi parametri e attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali dell’INGV per comprendere l'evoluzione del vulcano nelle prossime ore.

La situazione resta dunque sotto costante monitoraggio