ETNA: ERUZIONE DA NUOVO CRATERE SUD-EST

L'Etna ha ricominciato a dare spettacolo con un'attività eruttiva, accompagnata da esplosioni, dal nuovo cratere di Sud-Est, da dove fuoriescono delle piccole colate che hanno percorso qualche centinaio di metri lungo il versante Orientale del vulcano in direzione della Valle del Bove. La lava si ferma molto in alto, a quote di circa 3.000 metri. Attività si registra anche all'interno della Bocca Nuova' e del cratere di Nord-Est. Per gli esperti dell'Ingv di Catania questa attività "persistente", iniziata molto gradualmente dal luglio scorso ed in corso da un paio di settimane, potrebbe durare nel tempo.