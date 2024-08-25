ETNA: GRUPPO DI PATERNÒ SALVATO DAL SOCCORSO ALPINO E DAI VIGILI DEL FUOCO, DUE FERITI

Doppio soccorso, alle prime luci dell'alba di sabato 24 agosto, da parte dei tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, su allertamento della Centrale Operativa...

Doppio soccorso, alle prime luci dell'alba di sabato 24 agosto, da parte dei tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, su allertamento della Centrale Operativa 118, sono intervenuti per un gruppo di escursionisti in difficoltà, lungo il sentiero che da Piano Provenzana porta all'Osservatorio Vulcanologico di Pizzi Deneri, sul versante nord dell'Etna.

Il gruppo, originario della zona di Paternò, partito alcune ore prima dal piazzale di Piano Provenzana, aveva intrapreso il percorso per raggiungere l'osservatorio vulcanologico quando uno di loro, a causa di una rovinosa caduta, si è procurato un sospetto trauma facciale e toracico, mentre un altro di loro, raggiunto l'osservatorio, ha accusato dei malori, probabilmente dovuti alla quota elevata (2800 metri slm) allo sforzo fisico e alle temperature estive.

Le squadre di intervento del CNSAS, insieme al SAGF della Guardia di Finanza, hanno raggiunto i due escursionisti con i mezzi fuoristrada, dopo avere preso a bordo il personale sanitario del 118, presente sul posto.

Il primo infortunato è stato individuato a quote più basse e affidato alle prime cure di uno dei sanitari, mentre i soccorritori con il restante personale 118 proseguivano per raggiungere l'osservatorio, alla fine del sentiero, per raggiungere il secondo escursionista colto da malore.

Valutate e stabilizzate le condizioni di entrambi, i due malcapitati sono stati evacuati dalle zone sommitali impervie e condotti fino al sottostante piazzale di Piano Provenzana, per essere entrambi trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Giarre.