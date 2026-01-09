Etna in attività, ordinanza della Città Metropolitana: chiusa la strada Mareneve

A seguito dell’intensificazione dell’attività vulcanica dell’Etna, è stata disposta la chiusura immediata della S.p. Trazzera Mareneve, nel tratto dall’intersezione con la S.p. 59/I in direzione Rifug...

A seguito dell’intensificazione dell’attività vulcanica dell’Etna, è stata disposta la chiusura immediata della S.p. Trazzera Mareneve, nel tratto dall’intersezione con la S.p. 59/I in direzione Rifugio Citelli, per motivi di sicurezza pubblica.

Pertanto vige il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli e pedoni. L’accesso è consentito soltanto al personale autorizzato, tra cui: guide alpine e vulcanologiche, personale dell’INGV, forze dell’ordine e soccorso alpino CNSAS. Lungo il tratto di strada interessato è stata già istallata la segnaletica di sicurezza.

La chiusura resterà in vigore fino a nuovo avviso, in base all’evoluzione dell’attività vulcanica, che – come è noto - è dinamica. Il provvedimento, preso a seguito di ordinanza della Città metropolitana di Catania del 6 gennaio (pubblicata il 7 gennaio), è stato trasmesso alla Prefettura di Catania, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale, nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea e Linguaglossa. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni secondo il Codice della Strada.