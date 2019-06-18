ETNA, INGV: "CONTINUA L'ATTIVITÀ ESPLOSIVA"
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle osservazioni effettuate mediante un sopralluogo in area sommitale avvenute ieri ed attraverso l'analisi delle immagini registrate dal sistema di telecamere di sorveglianza, si osserva la persistenza dell'attività esplosiva prodotta da una bocca eruttiva aperta all'interno del cratere "Voragine".
Le esplosioni si susseguono con frequenza ed intensità irregolare.
In mattinata nell'area sommitale si è registrata un'esplosione di intensità leggermente superiore rispetto a quelle avvenute nelle ultime ventiquattro ore.
Il materiale prodotto dall'esplosione si è disperso rapidamente in atmosfera verso est, ricadendo al suolo prevalentemente in prossimità dell'area craterica sommitale.