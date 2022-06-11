ETNA. INGV: SI APRE UNA NUOVA BOCCA EFFUSIVA AD UN QUOTA DI CIRCA 1900 M SLM
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si è verificata l'apertura di un nuova bocca effusiva ad un quota di circa 1900 m slm in prossimità del sistema di fratture poste nella parete settentrionale della Valle del Bove in zona Serracozzo in cui giorno 7 giugno si aprì una bocca effusiva.
La colata emessa appare scarsamente alimentata e il flusso lavico si è espanso per poche decine di metri.
Nel corso della giornata è continuata l'attività effusiva prodotta dalle bocche apertesi il 29 maggio ad una quota tra 2900-2750 m slm e l'attività esplosiva al Cratere di Sud-Est, ambedue con un regime variabile.
L'ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative; sebbene negli ultimi due giorni si registra la tendenza ad un graduale e lieve incremento dei suoi valori, essi si mantengono nell'intervallo dei valori medi. Le sorgenti del tremore sono localizzate al Cratere di Sud-Est, nell'intervallo di profondità 2900-3000m sopra il livello del mare.
L'attività infrasonica risulta moderata e localizzata principalmente in corrispondenza del cratere Bocca Nuova; tuttavia, il forte vento, alterando la capacità di rilevazione della rete, induce una sottostima dei dati rilevati.
Le stazioni delle reti clinometrica e GNSS non mostrano deformazioni del suolo significative.