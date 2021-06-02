ETNA. INGV: TREMORE VULCANICO IN DIMINUZIONE, NUBE ALTA 6 KM

Concluso l'ennesimo parossismo dell'Etna.L'Ingv comunica che la fontana di lavica è cessata alle ore 12.45 e che il tremore vulcanico è in netta diminuzione.COMUNICATO INGV ORE 13.29L'Istituto Naziona...

A cura di Redazione 02 giugno 2021 13:36

