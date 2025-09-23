Etna, intensa attività esplosiva: innalzato a “arancione” il livello di allerta per l’aviazione
Catania, 23 settembre 2025 – L’Etna torna a far parlare di sé con una nuova fase di attività esplosiva concentrata alla sommità dei suoi crateri. L’Osservatorio Etneo dell’INGV ha segnalato nelle ulti...
Catania, 23 settembre 2025 – L’Etna torna a far parlare di sé con una nuova fase di attività esplosiva concentrata alla sommità dei suoi crateri.
L’Osservatorio Etneo dell’INGV ha segnalato nelle ultime ore l’emissione di cenere, al momento confinata all’area sommitale del vulcano.
Secondo gli esperti, non si registrano ricadute significative a bassa quota, ma la situazione viene costantemente monitorata. Proprio in considerazione dell’intensità dell’attività, il livello di allerta del Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) è stato innalzato da giallo ad arancione, indicando possibili criticità per il traffico aereo nella zona circostante.
Le autorità competenti raccomandano la massima attenzione, in particolare alle compagnie aeree che operano nei cieli sopra la Sicilia orientale.
Al momento, non sono segnalati disagi per la popolazione nei centri abitati ai piedi del vulcano.