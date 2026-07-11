Etna, la nube dell’eruzione attraversa il Mediterraneo e arriva fino al Nord Africa

Quando l'Etna alza la voce, il suo 'respiro' arriva fino al Nord Africa: lo dimostra l'enorme pennacchio di anidride solforosa (SO2) prodotto dall'eruzione del 7 luglio che, trasportato dai venti, ha attraversato il mar Mediterraneo fino a raggiungere Libia, Tunisia, Algeria ed Egitto.

L'immagine, pubblicata dalla piattaforma Adam (Advanced geospatial Data Management), è stata catturata dal satellite Sentinel-5P di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea.

Il satellite è dedicato al monitoraggio della composizione dell'atmosfera terrestre ed è equipaggiato con lo spettrometro Tropomi (Tropospheric Monitoring Instrument), in grado di misurare la distribuzione di numerosi gas atmosferici e inquinanti, tra cui biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio, metano e anidride solforosa.

Nell'immagine è rappresentato il prodotto Near Real Time (Nrti), cioè una versione dei dati elaborata e resa disponibile entro poche ore dall'osservazione, che mostra la colonna totale di anidride solforosa presente nell'atmosfera: le aree più chiare indicano le concentrazioni più elevate del gas vulcanico, che i venti hanno trasportato dalla Sicilia fino al Nord Africa.

Questi dati sono utilizzati sia per seguire l'evoluzione delle eruzioni vulcaniche sia per valutarne gli effetti sulla qualità dell'aria e sulla sicurezza del traffico aereo.