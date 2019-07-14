ETNA, LIEVE ATTIVITÀ STROMBOLIANA IN CORSO
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle osservazioni effettuate con le telecamere di sorveglianza e da informazioni fornite da personale esperto presente su terreno, a partire dalle ore 12:00 circa, si osserva attività stromboliana al Nuovo Cratere Sud Est.
Le esplosioni sono associate ad emissione di cenere che si disperde rapidamente in area sommitale.
I prodotti più grossolani ricadono nelle vicinanze del punto di emissione.
Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, essa non mostra variazioni significative e oscilla intorno a valori medio-bassi.