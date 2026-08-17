Etna, nuova bocca effusiva dopo il collasso a Monte Rittmann: tremore ancora elevato e nube fino a 6.000 metri

Nuovo aggiornamento dell’INGV sull’attività dell’Etna. Il campo lavico nella Valle del Bove è in gran parte in raffreddamento, ma resta attiva una bocca a quota 1.900 metri

L’Etna continua a mantenere alta l’attenzione. Nell’ultimo comunicato, l’INGV – Osservatorio Etneo ha fornito nuovi dettagli sull’attività del vulcano dopo i rilievi termici effettuati questa mattina sul campo.

Nella Valle del Bove il campo lavico risulta complessivamente in fase di raffreddamento. Rimane tuttavia attiva una bocca situata a circa 1.900 metri di quota, che continua ad alimentare una colata lavica il cui fronte raggiunge approssimativamente quota 1.600 metri.

La novità più significativa riguarda quanto avvenuto durante l’attività esplosiva delle 06:09 UTC. Secondo l’INGV, l’evento ha provocato il collasso del versante orientale del cono di Monte Rittmann, determinando l’apertura di una nuova bocca effusiva a quota 2.350 metri.

Dalla nuova bocca si è sviluppata una colata lunga circa 500 metri, che si è però rapidamente arrestata ed è successivamente entrata in raffreddamento.

Intanto persiste un’attività esplosiva di intensità variabile al cratere Voragine. La nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 6.000 metri sul livello del mare, disperdendosi in direzione Sud-Est.

Sul fronte sismico non si registrano al momento segnali di diminuzione significativa: nel corso della giornata l’ampiezza media del tremore vulcanico è rimasta su valori elevati, senza variazioni rilevanti. Le sorgenti del tremore risultano localizzate nell’area della Voragine, a circa 3.000 metri di quota.

L’attività infrasonica si è invece mantenuta su livelli bassi e medi e, dalle 10:30 UTC, gli eventi sono stati prodotti quasi esclusivamente dal Cratere di Nord-Est, con contributi soltanto occasionali della Voragine.

Nessuna variazione significativa è stata rilevata dalle reti GNSS e clinometriche. L’INGV continuerà a seguire l’evoluzione dell’attività del vulcano e ha annunciato ulteriori aggiornamenti in caso di variazioni significative.