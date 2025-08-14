Etna, Nuova Colata Lavica in Direzione Sud: Tremore Vulcanico in Aumento

L’Etna continua mostrare segni di attività con una nuova colata lavica rilevata nell’area sommitale. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che sta monit...

L’Etna continua mostrare segni di attività con una nuova colata lavica rilevata nell’area sommitale. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che sta monitorando l’evoluzione del fenomeno attraverso la propria rete di telecamere e strumenti scientifici.

Secondo i dati diffusi, il tremore vulcanico è attualmente su valori medi ma in aumento, con le sorgenti localizzate a circa 2.900 metri di quota tra i crateri Voragine e Nord-Est. L’attività infrasonica, invece, risulta bassa e concentrata sempre nell’area del cratere Nord-Est.

Non si registrano variazioni significative nelle deformazioni del suolo, segnale che per ora l’attività non ha provocato modifiche strutturali evidenti. Gli esperti assicurano che ulteriori aggiornamenti saranno forniti entro tre ore.

COMUNICATO INTEGRALE INGV – OSSERVATORIO ETNEO

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle telecamere di sorveglianza si osserva una colata lavica in area sommitale con progressione del flusso lavico in direzione sud.

Il tremore vulcanico si mantiene nella fascia dei valori medi mostrando un andamento in aumento; le localizzazioni delle sorgenti risultano ad una quota di 2900 metri circa s.l.m tra i crateri Voragine e Nord Est. L'attività infrasonica è bassa sia in numero che in ampiezza e gli eventi localizzati risultano in corrispondenza del cratere di Nord Est.

I segnali delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati e comunque entro 3 ore dal presente comunicato.