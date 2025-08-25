Etna, nuova fase eruttiva: tre bocche attive alimentano flussi lavici, cenere dal Cratere di Sud-Est e tremore in aumento

Catania – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, segnala un’intensificazione dell’attività vulcanica dell’Etna. La bocca effusiva situata a quota 2980 metri sul livello...

Catania – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, segnala un’intensificazione dell’attività vulcanica dell’Etna. La bocca effusiva situata a quota 2980 metri sul livello del mare ha ripreso ad alimentare un flusso lavico che si dirige in direzione sud-ovest.

Prosegue inoltre l’attività effusiva della bocca a quota 3100 metri, che continua a generare un campo lavico orientato verso sud-ovest, e di quella a 3200 metri, sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, da cui si originano più bracci lavici diretti verso sud-ovest e sud.

Attività stromboliana ed emissioni di cenere

Il Cratere di Sud-Est resta il centro dell’attività eruttiva, con esplosioni stromboliane e la conseguente ricaduta di materiale piroclastico al di fuori dell’orlo craterico. Sono state inoltre osservate sporadiche e deboli emissioni di cenere vulcanica, rapidamente disperse dai venti in quota.

Tremore vulcanico in crescita

Dal punto di vista sismico, dopo una fase di attenuazione registrata nei giorni scorsi, l’ampiezza media del tremore ha mostrato un graduale incremento dalle 21:30 di ieri (ora UTC), tornando a valori elevati. Le sorgenti del tremore restano localizzate nell’area del Cratere di Sud-Est, a circa 3000 metri di quota.

L’attività infrasonica, seppur discontinua, evidenzia un moderato decremento nelle ultime ore, con eventi di ampiezza bassa e media sempre localizzati al Cratere di Sud-Est.

Nessuna variazione significativa del suolo

I segnali di deformazione del suolo rilevati dalle reti GNSS e clinometriche non mostrano al momento variazioni rilevanti. La stazione dilatometrica di DRUV, invece, continua a registrare una lenta variazione in decompressione, con un accumulo di circa -35 nanostrain dall’inizio dell’attività effusiva in corso.

