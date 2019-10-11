ETNA: NUOVA FORTE EMISSIONE DI CENERE

Riprende l'emissione di cenere nei crateri dell'Etna. Il fenomeno è tenuto sotto osservazione dalle telecamere sommitali.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 04:30 UTC circa, le telecamere del sistema di videosorveglianza mostrano emissione di cenere dal Cratere di NE.

Il materiale fine viene disperso dai venti in direzione sud.

L'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene su valori medi, senza mostrare variazioni significative.

La Sac, societa' di gestione dell'aeroporto di Catania, ha reso noto che, a causa dell'attivita' eruttiva e alla contestuale emissione di cenere in atmosfera, l'Unita' di crisi ha disposto la chiusura di un settore dello spazio aereo. Sara' consentito l'arrivo di 4 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi. (