Etna, paura sui Monti Sartorius: escursionista si frattura una gamba durante un’escursione

Un’escursione tra i crateri dei Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, si è trasformata in un’operazione di soccorso nella giornata di oggi. Un uomo, originario di Rimini e in vacanza in Sicilia, ha riportato un trauma importante alla gamba destra — con una sospetta frattura — mentre percorreva uno dei sentieri naturalistici che si snodano lungo l’area vulcanica.

L’escursionista si trovava in compagnia di altre persone quando, improvvisamente, è scivolato lungo un tratto accidentato del percorso, non riuscendo più a proseguire autonomamente. A quel punto è stato lanciato l’allarme e sul posto è immediatamente intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

I tecnici hanno raggiunto rapidamente l’uomo, fornendo le prime cure e immobilizzando l’arto infortunato. Successivamente, è stato posizionato su una speciale barella portantina e trasportato fino al mezzo fuoristrada, operazione resa complessa dalle caratteristiche morfologiche del terreno vulcanico e dalla distanza dal punto di accesso carrabile.

L’escursionista è stato poi condotto al Rifugio Ragabo, dove ad attenderlo si trovava un’ambulanza del 118. Da lì è stato trasferito presso l’Ospedale San Vincenzo di Taormina per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.