Etna, piccoli sbuffi scuri dalla cima: fenomeno lieve ma molto evidente

L’Etna torna a richiamare l’attenzione con un fenomeno che in molti hanno notato dal versante sud. Poco fa – circa mezz’ora fa – dal cratere sommitale si sono sollevati alcuni “sbuffi” di colore scuro...

L’Etna torna a richiamare l’attenzione con un fenomeno che in molti hanno notato dal versante sud. Poco fa – circa mezz’ora fa – dal cratere sommitale si sono sollevati alcuni “sbuffi” di colore scuro, visibili anche a distanza e subito immortalati da diversi cittadini.

Si tratta di emissioni lievi, brevi e discontinue, tipiche della normale attività del vulcano. Gli esperti spiegano che queste fasi si alternano spesso ai momenti di semplice degassamento, rappresentando una delle manifestazioni più comuni dell’Etna.

Situazione tranquilla e sotto controllo

Al momento non si registrano ricadute significative di cenere sui centri abitati, né variazioni tali da creare preoccupazione. Le emissioni hanno avuto un’intensità molto contenuta e non hanno prodotto effetti rilevanti sul territorio.

Il fenomeno è comunque monitorato costantemente, come avviene per ogni variazione dell’attività sommitale. Le condizioni meteo di oggi, con buona visibilità verso la cima, hanno reso gli “sbuffi” particolarmente evidenti, dando l’impressione di un episodio più marcato di quanto non sia realmente.

L’Etna continua quindi a mostrare segnali della sua dinamica naturale, senza alcun impatto per la popolazione o per la viabilità aerea.

Seguiremo l’evoluzione della situazione e forniremo aggiornamenti in caso di nuove variazioni.