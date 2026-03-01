Etna presa d’assalto: chiusa la SP92 da Piano Bottara per eccessivo afflusso di persone

La Protezione Civile di Belpasso ha comunicato la chiusura della Strada Provinciale 92 a partire dalla zona di Piano Bottara (Quercia) a causa dell’eccessivo afflusso di persone che stanno raggiungendo le aree in quota dell’Etna.

Il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza e gestione della viabilità, considerato il grande numero di visitatori che nelle ultime ore si sta dirigendo verso le zone montane del vulcano.

Le autorità invitano automobilisti ed escursionisti a non proseguire oltre il punto di chiusura e a seguire le indicazioni delle forze presenti sul posto.

L’invito della Protezione Civile è quello di evitare di raggiungere la zona in questo momento, per non aggravare ulteriormente la situazione e consentire una corretta gestione della viabilità e della sicurezza.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere comunicati nelle prossime ore in base all’evoluzione della situazione.