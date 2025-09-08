Etna, ragazza e cane cadono in una grotta lavica: salvati dal Soccorso Alpino

ETNA – Attimi di paura questa mattina sul versante sud del vulcano. Poco dopo le 11.30, una giovane escursionista è precipitata per circa quattro metri all’interno di una grotta lavica a andamento ver...

ETNA – Attimi di paura questa mattina sul versante sud del vulcano. Poco dopo le 11.30, una giovane escursionista è precipitata per circa quattro metri all’interno di una grotta lavica a andamento verticale, nella zona di Case del Vescovo, nei pressi della cosiddetta “Grotta dei pastori erranti”.

La ragazza, durante l’escursione, ha riportato importanti traumi e lesioni. La Centrale Operativa del 118 di Catania ha immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – Servizio Regionale Sicilia, che ha inviato sul posto le squadre di soccorso alpino e speleologico.

I tecnici hanno raggiunto l’infortunata, prestando le prime cure in collaborazione con il medico del 118 giunto in ambulanza. La ragazza è stata stabilizzata con l’utilizzo del materassino a depressione, imbarellata e riportata in superficie. Successivamente è stata trasferita all’elisuperficie del piazzale del Rifugio Sapienza, dove l’attendeva l’eliambulanza del 118 per il trasporto urgente in ospedale.

Durante l’incidente anche il cane che accompagnava l’escursionista era precipitato nella cavità lavica, ma fortunatamente è stato recuperato illeso dai soccorritori.

L’intervento si è concluso intorno alle 13.30 e ha visto la collaborazione del CNSAS, del personale sanitario del 118 e dei militari della Guardia di Finanza.