ETNA, REGISTRATE SINGOLE ESPLOSIONI AL CRATERE DI NORD-EST

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 11:16 di oggi si osservano singole esplosioni al cratere di Nord-Est con emissioni di cenere diluita che si disperde immediatamente nell’area sommitale. Il fenomeno è ancora in corso.

Non si segnalano variazioni significative nell’ampiezza media del tremore vulcanico che mostra valori medi e medio-bassi. La sorgente è localizzata nell’area dei crateri Bocca Nuova e Voragine ad una elevazione di circa 2800 m s.l.m..

L’attività infrasonica è su livelli bassi, sia come numero che come ampiezze e risulta ubicata in corrispondenza della Bocca Nuova.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo GNSS e clinometriche non mostrano variazioni significative.