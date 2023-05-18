ETNA, SCATTA L’ALLERTA: LA PROTEZIONE CIVILE INVITA I SINDACI AD ATTIVARE I COC

Riparte l’attività dell’Etna.COMUNICATO DELLA PROTEZIONE CIVILESi comunica stato attuale del vulcano Etna: F2Altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava – più esposto...

Riparte l’attività dell’Etna.

COMUNICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Si comunica stato attuale del vulcano Etna: F2

Altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava – più esposto a mancati allarmi.

Il capo della protezione civile Salvo Cocina invita i comuni ad attivare i CoC (centri operativi comunali) proprie strutture e il volontariato nonché le misure previste nel Piano di Protezione civile.

Questa la nota inviata dalla Protezione civile ai sindaci dei comuni che si trovano nei pressi dell’Etna.

COMUNICATO DELL’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo una breve fase di

diminuzione, ha subito una nuova fase di incremento nell’intervallo dei valori alti, a

partire dalle 13.30 circa, con una tendenza ad un ulteriore aumento.

L’attività infrasonica non mostra variazioni significative.

A causa della copertura nuvolosa, che insiste nella zona sommitale del vulcano, non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di video sorveglianza.

La simulazione dell’eventuale dispersione del plume vulcanico indica una direzione verso i quadranti orientali.

I segnali delle reti permanenti clinometrica e GNSS di controllo delle deformazioni non

mostrano variazioni significative.

Si segnala una modesta variazione del segnale di strain nella stazione DRUV.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati