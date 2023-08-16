ETNA. SCESO DA GIALLO A VERDE IL LIVELLO D'ALLERTA
E'sceso da giallo a verde l'allerta Vona, il bollettino dell'osservatorio vulcanico per l'aviazione dell'Ingv di Catania sull'Etna.La valutazione è collegata all'assenza di emissione di cenere e il ri...
E'sceso da giallo a verde l'allerta Vona, il bollettino dell'osservatorio vulcanico per l'aviazione dell'Ingv di Catania sull'Etna.
La valutazione è collegata all'assenza di emissione di cenere e il ritorno del vulcano al suo stato di pre-eruzione.
Il Vona è pubblicato sul sito dell'Ingv, osservatorio etneo, di Catania.
L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'Ingv di Catania, superando quindi il precedente comunicato che annunciava un aumento altalenante del tremore vulcanico.
Successivamente, anche la Protezione civile regionale aveva invitato i Sindaci del Catanese ad attivare le procedure di preallarme. L'aeroporto di Catania è rimasto operativo per l'intera giornata di oggi. L'ultimo evento eruttivo risale allo scorso 13 agosto