ETNA: SCIAME SISMICO IN CORSO CON BOATI AVVERTITA TRA GIARRE, MILO, MASCALI, ZAFFERANA – DATI INGV

Sciame sismico in corso sull'Etna.

Stando ai dati giunti dall’INGV le due scosse più significative sono avvenute alle 07.47, 08.15 e alle 08.16, con magnitudo rispettivamente di 2.8, 2.9 e nuovamente 2.9 sulla scala richter con ipocentro decisamente superficiale, fissato a soli 6 km di profondità. Epicentro localizzato alle pendici orientali dell’Etna,alle spalle di Fornazzo e Sant’Alfio.

Il sisma è stato avvertito chiaramente nell’area epicentrale sin verso Giarre, Zafferana Etnea, Linguaglossa, Mascali, Riposto, Milo e Acireale. Stando alle segnalazioni della popolazione, sono stati avvertiti tremori e boati durati alcuni attimi.

La sequenza simica:

Ore 07.43 a Milo ad una profondità di 10 km.

Ore 07.47 a Milo ad una profondità di 6 km.

Ore 08.15 a Milo ad una profondità di 5 km.

Ore 08.16 a Milo ad una profondità di 6 km.

Ore 08.26 a Milo ad una profondità di 6 km.

