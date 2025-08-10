ETNA, SI APRE UNA BOCCA EFFUSIVA A 3.000 METRI: COLATA LAVICA

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato l’apertura di una nuova bocca effusiva sull’Etna. Nella mattinata di oggi è stata osservata una colata lavica in are...

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato l’apertura di una nuova bocca effusiva sull’Etna. Nella mattinata di oggi è stata osservata una colata lavica in area sommitale, a quota 3.000 metri sul livello del mare, con il punto di emissione localizzato sul versante meridionale della Bocca Nuova.

Il flusso lavico si sta dirigendo verso Sud e sul terreno sono in corso rilievi da parte del personale dell’INGV. Dal punto di vista sismico, al momento non si registrano variazioni significative: la sorgente del tremore vulcanico è localizzata a una quota di circa 2.800 metri, tra la Voragine e il Cratere di Nord-Est.

L’attività eruttiva è iniziata nella serata di sabato 9 agosto. Numerosi turisti e residenti hanno notato un intenso bagliore provenire dalla sommità del vulcano, segnale della fuoriuscita di magma. Immagini ravvicinate mostrano la lava che sgorga dalla nuova apertura.

Si tratta di un fenomeno che riporta alla mente l’episodio dello scorso febbraio, quando l’Etna fu protagonista di un’importante attività eruttiva, con una lunga colata lavica sviluppatasi sullo stesso fianco meridionale del vulcano.