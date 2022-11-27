ETNA, SI E' APERTA NUOVA BOCCA ALLA BASE DEL CRATERE DI SUD-EST

L’Etna si risveglia, proprio in queste ore che il maltempo l’ha fatta da padrone in Sicilia.Una piccola colata lavica è in corso. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo,...

L’Etna si risveglia, proprio in queste ore che il maltempo l’ha fatta da padrone in Sicilia.

Una piccola colata lavica è in corso.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 18.00UTC la rete di videosorveglianza, quando la copertura nuvoloso che insiste sul vulcano si è diradata, ha evidenziato l'apertura di una bocca effusiva alla base nord-orientale del Cratere di SE, ad una quota di circa 2800 m s.l.m., da cui viene emessa una piccola colata lavica che avanza lentamente in direzione della desertica Valle del Leone.

Il tremore vulcanico nelle ultime ore non mostra particolari variazioni rispetto all'andamento medio registrato nell'ultima settimana.

I segnali attualmente disponibili dalle reti di monitoraggio delle deformazioni non mostrano variazioni di rilievo nelle ultime ore..

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.