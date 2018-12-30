ETNA, STANOTTE DUE SCOSSE MAGNITUDO 2.9

Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate nella notte.Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima è avvenuta a 00:36 con epicentro v...

A cura di Redazione 30 dicembre 2018 07:44

Condividi