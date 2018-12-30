ETNA, STANOTTE DUE SCOSSE MAGNITUDO 2.9
Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate nella notte.
Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima è avvenuta a 00:36 con epicentro vicino Adrano mentre la seconda alle 4:12 non lontano da Ragalna e Zafferana Etnea.
Ecco i dati:
Ore 00.36 magnitudo nella zona: 6 km NE Adrano (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 14.86ad una profondità di 6 km.
Ore 04.12 magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 12 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 14.97ad una profondità di 1 km.
Non si segnalano ulteriori danni a persone o cose.