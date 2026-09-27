Etna, stop ai voli a Catania fino a mezzanotte: aeroporto bloccato dalla cenere.

In seguito all’emissione di cenere vulcanica nell’atmosfera, restano sospese le attività di volo fino alle ore 23:59 di oggi.

Ancora pesanti ripercussioni sul traffico aereo a Catania a causa dell’attività dell’Etna.

Nella mattinata di oggi, domenica 27 settembre, è stata prorogata fino alle 23:59 la sospensione delle attività di volo all’aeroporto internazionale di Catania.

Il provvedimento è legato alla presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera, che continua a condizionare l’operatività dello scalo etneo.

Le nuove disposizioni

Il Nucleo di coordinamento operativo ha disposto con effetto immediato la proroga della chiusura del settore C1, mentre il settore C1 Bis rimane aperto. È stata inoltre prevista l’apertura del settore B3.

Per quanto riguarda gli arrivi a Catania, è stata stabilita una restrizione pari a zero atterraggi all’ora.

Le misure resteranno in vigore, salvo ulteriori aggiornamenti, fino alle 23:59 di oggi.

Il Nucleo di coordinamento operativo rimane convocato e ha previsto un nuovo punto sulla situazione alle 19.

Disagi già da ieri

I problemi per lo scalo di Fontanarossa erano iniziati già nella giornata di sabato 26 settembre, quando l’emissione di cenere dall’Etna aveva determinato chiusure dello spazio aereo e sospensioni dei voli. Nella giornata di ieri la nube eruttiva aveva raggiunto un’altezza indicata in circa quattro chilometri.

L’avviso ai passeggeri

Chi ha un volo programmato nella giornata di oggi è invitato a non recarsi direttamente in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del collegamento.

È consigliato controllare le comunicazioni della propria compagnia aerea per eventuali cancellazioni, ritardi o riprogrammazioni.

La situazione resta in evoluzione e nuove decisioni potranno essere prese nelle prossime ore in base all’attività dell’Etna e alla presenza di cenere nello spazio aereo.