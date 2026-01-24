Etna Sud, chiuso il Rifugio Sapienza nel weekend: avviso del Comune di Belpasso

l Comune di Belpasso informa la cittadinanza che, a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche e delle abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio montano dell’Etna, sono state disp...

l Comune di Belpasso informa la cittadinanza che, a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche e delle abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio montano dell’Etna, sono state disposte misure urgenti per garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità.

Per le giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, sul versante Etna Sud entreranno in vigore importanti limitazioni alla viabilità.

In particolare, è stata disposta la chiusura del piazzale del Rifugio Sapienza e delle aree limitrofe, con interdizione totale al pubblico e al traffico veicolare.

Al fine di prevenire incolonnamenti e situazioni di pericolo, saranno attivati posti di blocco e filtri di controllo a valle. Le Forze dell’Ordine impediranno l’accesso alle quote sommitali ai veicoli non autorizzati, evitando che questi raggiungano le zone più critiche.

Il Comune di Belpasso invita la cittadinanza a non recarsi verso le zone sommitali dell’Etna nelle giornate indicate e a lasciare le strade libere per consentire il passaggio dei mezzi spazzaneve e dei mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di ripristino delle normali condizioni di sicurezza.