ETNA, TERREMOTO CATANIA: LIEVI SCOSSE NELLA NOTTE, AEROPORTO OPERATIVO
Continua ancora l'attività sismica sull'Etna con altre due scosse di magnitudo 2.4. Il primo terremoto è stato registrato dall'Ingv alle 00:28, a 8 chilometri a est di Zafferana Etnea, con ipocentro a un chilometro di profondità. Il secondo alle 05:50, a 8 chilometri a nord di Ragalna, con ipocentro a zero chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone. L'aeroporto di Catania resta pienamente operativo.
Scossa di terremoto registrata pochi minuti fa, esattamente alle ore 19:30:50 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 14.97 ad una profondità di 2 km.
La scossa è stata avvertita dalla popolazione.
Per fortuna, al momentio non si segnalano danni a cose e persone.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
IN AGGIORNAMENTO