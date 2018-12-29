ETNA, TERZA NOTTE TRANQUILLA SUL VULCANO, SI ATTENUA ATTIVITÀ SISMICA

Terza notte tranquilla sull'Etna dove si è abbassata ulteriormente l'attività sismica. L’Ingv ha registrato una serie di terremoti di intensità ulteriormente scemata, tutti di magnitudo inferiore a 2....

Terza notte tranquilla sull'Etna dove si è abbassata ulteriormente l'attività sismica. L’Ingv ha registrato una serie di terremoti di intensità ulteriormente scemata, tutti di magnitudo inferiore a 2.0 e nessuno dei quali avvertito. Non sono stati registrati danni a cose o persone.

I valori del tremore dei condotti interni del vulcano, che segnalano l’energia del magma in risalita, sono ulteriormente calati, attestandosi su dati che sono nella norma. Prosegue invece l’eruzione sommitale con la fase effusiva e le colate laviche che stazionano nella desertica valle del Bove. Resta invece ancora presente l’attività stromboliana da crateri e bocche sommitali, con esplosioni e emissione di una vistosa colonna di gas e cenere lavica. L’eruzione in atto sull'Etna, iniziata il giorno della vigilia di Natale e che ha avuto il picco sismico col terremoto di magnitudo 4.8 nel giorno di San Silvestro, non impatta sull'aeroporto internazionale di Catania che continua a restare operativo.