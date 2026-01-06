Etna, tremore vulcanico a livello rosso: boati dalla zona sommitale
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo ha diffuso un nuovo comunicato ufficiale in merito all’attività dell’Etna, annunciando un incremento del tremore vulcanico, che ha...
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo ha diffuso un nuovo comunicato ufficiale in merito all’attività dell’Etna, annunciando un incremento del tremore vulcanico, che ha raggiunto valori alti, corrispondenti al livello di allerta rosso.
Il bollettino, che sostituisce il precedente comunicato, evidenzia come la situazione sismica non abbia subito variazioni sostanziali rispetto alle ore precedenti. In particolare, il tremore resta localizzato a est del cratere Voragine, area già interessata dall’attuale fase di instabilità.
Osservazioni limitate, ma boati uditi dal personale INGV
A causa della fitta copertura nuvolosa, le telecamere di sorveglianza non consentono al momento una visione diretta della zona sommitale del vulcano. Tuttavia, il personale INGV presente sul campo ha udito distinti boati, compatibili con attività esplosiva di tipo sommitale.
Dati infrasonici e deformazioni del suolo
Le condizioni meteorologiche rendono inaffidabile il conteggio e la localizzazione degli eventi infrasonici. Per quanto riguarda le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo, non si registrano ulteriori variazioni rispetto a quanto già comunicato in precedenza.
Situazione in evoluzione
L’attività dell’Etna resta sotto stretta osservazione da parte degli esperti. Al momento non vengono segnalate criticità immediate per i centri abitati, ma l’evoluzione del fenomeno è seguita minuto per minuto.