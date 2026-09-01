🔴 Etna, VONA da giallo ad arancione: emissione di cenere dal vulcano
🔴 Etna, VONA da giallo ad arancione: emissione di cenere dal vulcano
Nuovo aggiornamento dell’INGV Osservatorio Etneo sull’attività dell’Etna nella mattinata di martedì 1 settembre 2026.
Nel VONA, il Volcano Observatory Notice for Aviation, emesso alle 07:12 UTC, le 09:12 ora italiana, il codice colore per l’aviazione è stato innalzato da giallo ad arancione.
Secondo quanto comunicato dall’INGV, è in corso una debole emissione di cenere vulcanica, con dispersione del materiale verso sud-est.
Le immagini delle webcam mostrano chiaramente l’emissione proveniente dalla zona sommitale dell’Etna. Al momento, tuttavia, non viene segnalata la formazione di una nube di cenere vulcanica in quota.
L’attività del vulcano continua a essere costantemente monitorata dall’Osservatorio Etneo. Un nuovo VONA sarà emesso in caso di variazioni significative dell’attività o di un ulteriore cambiamento del codice colore.
Al momento non risultano indicate nel VONA chiusure o limitazioni dell’aeroporto di Catania.