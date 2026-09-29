Etna, VONA torna rosso: nube di cenere alta 4 km, aeroporto di Catania al momento operativo

L’INGV alza al massimo livello l’avviso per il volo: la nube si disperde verso Sud

CATANIA – Torna a intensificarsi l’attività dell’Etna. Ha ripreso vigore l’emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est, con una nube eruttiva che raggiunge un’altezza di circa 4 chilometri e che viene dispersa dai venti in direzione Sud.

Alla luce della nuova attività del vulcano, il VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) è risalito da arancione a rosso, il livello massimo previsto dal codice colore utilizzato per segnalare i possibili rischi dell’attività vulcanica per la navigazione aerea.

Fontanarossa resta operativo

Nonostante il VONA rosso, al momento l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania Fontanarossa è operativo.

Lo scalo etneo aveva ripreso le normali attività ieri sera, lunedì 28 settembre, intorno alle ore 19, dopo le pesanti limitazioni e le sospensioni che avevano interessato i voli nei giorni precedenti a causa della presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera.

Il passaggio del VONA al livello rosso non comporta automaticamente la chiusura dell’aeroporto: eventuali limitazioni alle operazioni di volo vengono stabilite dagli organismi competenti sulla base dell’evoluzione dell’attività vulcanica, della presenza e della direzione della nube di cenere.

La situazione resta quindi sotto costante monitoraggio. Al momento Fontanarossa continua a operare, ma non sono esclusi nuovi provvedimenti nel corso delle prossime ore qualora le condizioni dovessero cambiare.

Ai passeggeri viene comunque consigliato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.