ETNAFLIX PRESENTA IL 4° EPISODIO DELLA SERIE “PATERNÒ HILLS 95047”

Etnaflix presenta il 4° episodio della serie “Paternò Hills 95047”.Il titolo “Tomato e Maionese” è una metafora riferita ai nostri due giovani protagonisti paternesi, Enza e Enzo,lei una ragazza picca...

A cura di Redazione 26 maggio 2019 09:40

Condividi