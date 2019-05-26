95047

26 maggio 2019 09:40
Etnaflix presenta il 4° episodio della serie “Paternò Hills 95047”.

Il titolo “Tomato e Maionese” è una metafora riferita ai nostri due giovani protagonisti paternesi, Enza e Enzo,lei una ragazza piccante e scaltra, lui un ragazzo liscio e fannullone.

Il tema centrale di questa puntata è il mondo del lavoro e la sicurezza nelle strade nel contesto paternese degli anni 90.

Le assicurazioni e le rassicurazioni dei genitori.

Ogni riferimento a fatti e persone non è puramente casuale.

