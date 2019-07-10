ETNALAND : LO SFOGO DI UN PADRE PER IL FIGLIO PESTATO, LA REPLICA DELLA DIREZIONE

Riceviamo e pubblichiamo la replica della direzione di Etnaland:Siamo vicini al giovane Cristian e alla sua famiglia e confidiamo nel lavoro di indagine che le forze dell’ordine stanno portando avanti...

Siamo vicini al giovane Cristian e alla sua famiglia e confidiamo nel lavoro di indagine che le forze dell’ordine stanno portando avanti.

Il fatto che nel parco non ci siano telecamere di sorveglianza per l’individuazione dei responsabili a posteriori, non significa che non ci siano in atto altri mezzi molto più efficienti.

In questo momento non possiamo rivelare quanto materia di indagine, ma se accettiamo la rabbia e il senso di frustrazione e dolore del padre, dissentiamo da quanti non presenti nella struttura e all’accaduto, sono pronti a scagliarsi contro il parco che non solo è intervenuto tempestivamente data la dinamica e tempistica dell’evento sia con la sicurezza, sia con il soccorso medico, che allertando le forze dell’ordine e ha fatto e continua a fare ogni sforzo perché la famiglia Tarantino e il parco stesso abbia giustizia.

Apprendiamo da Facebook lo sfogo amaro di un padre, che nella giornata di ieri ha subito l'aggressione del proprio figlio al parco acquatico Etnaland.

Solidarietà al ragazzo e al genitore, con la speranza che i colpevoli vengano identificati.

Non è tollerabile che in un luogo di divertimento avvengano queste cose.

Ecco lo sfogo del papà:

Ieri pomeriggio mio figlio si trovava a Etnaland di Catania, un ragazzo gli rubava le ciabatte a mio nipote, si sono accorti chi li aveva presi così sono andati a farseli ridare, ma ad un certo punto questi inveiavano una decina circa contro di loro, procurando a mio figlio, la rottura del naso, dello zigomo, problemi con mandibola, varie tumefazioni in faccia, colpendolo anche con pietre, tutto questo nessuno che interveniva, solo alcune donne, nessuna guardia della struttura, che peraltro neanche esiste un servizio di telecamere interne ed esterne.

Insomma una vergogna totale, sono intervenuti i carabinieri e non potuto dare altro che accompagnarli al pronto soccorso, dove mio figlio sarà a breve operato.

Spero che qualcuno abbia visto, sa qualcosa a filmato con un telefonino tutto ciò, per poter rintracciare sti animali, se potete fate girare nei pressi di Catania perché sono Catanesi questi indegni.

Conosco un Dio di giustizia, è sono sicuro che Lui farà giustizia.