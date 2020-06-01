ETNALAND NON APRE, SALTA LA STAGIONE ESTIVA: “CI RIVEDIAMO NEL 2021”

Etnaland non riaprirà per la stagione estiva 2020. A comunicarlo all’avvio della stagione estiva di quest’anno è direttamente il parco catanese, tramite un post sulla sua pagina Facebook. Brevemente,...

Etnaland non riaprirà per la stagione estiva 2020. A comunicarlo all’avvio della stagione estiva di quest’anno è direttamente il parco catanese, tramite un post sulla sua pagina Facebook. Brevemente, si informa della decisione da parte della direzione di non riaprire il parco, dopo attente valutazioni..

Ecco quanto comunicato sulla pagina Facebook:

La Direzione dopo attenta e sofferta valutazione comunica la decisione di non aprire il Parco per la stagione 2020.

Consapevoli che ci mancherete tutti, con i vostri sorrisi, con la vostra voglia di divertirvi e di godere di una giornata spensierata anche in nostra compagnia, preferiamo darvi appuntamento all’anno prossimo per trascorrere insieme veri momenti di libertà e festeggiare nel 2021, con le tante novità in programma, i nostri primi 20 anni di attività