EURO IN PICCHIATA: LA MONETA SCENDE AI MINIMI STORICI (0,99 DOLLARI)

L'euro è sceso sotto la soglia dei 0,99 dollari per la prima volta negli ultimi 20 anni. La moneta unica ha toccato un minimo a 0,988 dollari nelle contrattazioni pomeridiane in Asia. A pesare l'emerg...

L'euro è sceso sotto la soglia dei 0,99 dollari per la prima volta negli ultimi 20 anni. La moneta unica ha toccato un minimo a 0,988 dollari nelle contrattazioni pomeridiane in Asia. A pesare l'emergenza energetica in Europa: venerdì Gazprom ha annunciato che il gasdotto Nord Stream è stato

fermato a tempo indeterminato dopo una perdita di olio da una turbina.

La sterlina britannica è crollata sui minimi dal 1985 contro il dollaro, riflettendo la difficile situazione economica del Regno Unito. Gli investitori si aspettano poi che la valuta inglese si indebolisca ulteriormente, fino a raggiungere livelli mai visti. Nel dettaglio il cambio gbp/usd è scesa dello 0,3% a 1,1475 nelle prime ore della seduta asiatica, sui minimi dal 1985.

La discesa della sterlina è in parte un effetto collaterale dell'inarrestabile rally del dollaro, che negli ultimi giorni ha spinto sia l'euro che lo yen su minimi pluridecennali.