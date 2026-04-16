Europa senza carburante per aerei: scorte per 6 settimane, voli a rischio e prezzi in aumento

EUROPA – L’Europa potrebbe avere a disposizione appena sei settimane di carburante per aerei. A lanciare l’allarme è il direttore dell’International Energy Agency, Fatih Birol, che parla di una situazione critica legata alle tensioni internazionali e alle difficoltà nelle forniture energetiche.

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, la crisi è collegata alla guerra in Medio Oriente e ai problemi nel trasporto di petrolio e carburanti verso l’Europa. Al centro della situazione c’è lo Stretto di Hormuz, passaggio chiave per il traffico energetico mondiale, dove le tensioni stanno rallentando le spedizioni e creando ritardi nelle forniture.

Le conseguenze potrebbero essere immediate: rischio cancellazioni di voli già nelle prossime settimane, riduzione delle tratte e aumento dei prezzi dei biglietti. Il periodo più delicato potrebbe coincidere con l’estate, quando il traffico aereo è più intenso.

“Potremmo trovarci di fronte a una delle crisi energetiche più gravi degli ultimi anni”, ha spiegato Fatih Birol, evidenziando come le scorte attuali non garantiscano copertura a lungo termine.

L’emergenza non riguarda solo l’aviazione: possibili effetti anche su prezzi di benzina e diesel, costi dell’energia e trasporti, con ripercussioni su famiglie e imprese in tutta Europa. Al momento non si registrano stop generalizzati ai voli, ma la situazione è in continua evoluzione e viene monitorata con attenzione.