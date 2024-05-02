95047

02 maggio 2024 09:40
EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024. TUTTI I CANDIDATI NELLA "CIRCOSCRIZIONE SICILIA- SARDEGNA"
Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le elezioni europee in Italia.

I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere 76 (dei 720 totali) deputati del Parlamento europeo. I membri del Parlamento europeo, infatti, vengono scelti direttamente dai cittadini, ogni cinque anni.

I seggi saranno aperti dalle ore 14.00 alle ore 22.00 di sabato 8 giugno e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 9 giugno 2024.

L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.

FRATELLI D'ITALIA

  1. Giorgia Meloni detta Giorgia
  2. Salvatore Deidda detto Sasso
  3. Elvira Amata
  4. Massimiliano Giammusso Detto Massi Detto Musso
  5. Giuseppe Milazzo
  6. Ruggero Benedetto Italo Razza
  7. Giuseppa Savarino Detta Giusi
  8. Alessia Scorpo

FORZA ITALIA

  1. Caterina Chinnici
  2. Michele Cossa
  3. Maddalena Calia
  4. Massimo Dell’Utri
  5. Marco Falcone
  6. Bernardette Felice Grasso
  7. Margherita La Rocca Ruvolo Detta Rita
  8. Edmondo Tamajo detto Tamaio detto Di Maio detto Edy detto Edi
    detto Eddy

LEGA

  1. Annalisa Tardino
  2. Roberto Vannacci
  3. Ester Bonafede
  4. Antonino Germana'
  5. Michelina Lunesu
  6. Francesca Reitano
  7. Raffaele Stancanelli
  8. Girolamo Turano

PARTITO DEMOCRATICO

  1. Elly Schlein
  2. Antonio Nicita
  3. Lidia Tilotta
  4. Pietro Bartolo
  5. Angela Quaquero
  6. Giuseppe Lupo
  7. Maria Flavia Timbro
  8. Giuseppe Belvisi

MOVIMENTO CINQUE STELLE

  1. Giuseppe Antoci
    2 .Cinzia Pilo
  2. Patrizio Cinque
  3. Antonella Di Prima
  4. Virginia Farruggia
  5. Matteo Porcu
  6. Antonino Randazzo
  7. Matilde Montaudo

ALLEANZA VERDI SINISTRA

  1. Leoluca Orlando
  2. Ilaria Salis
  3. Domenico Lucano detto Mimmo
  4. Cinzia Dato
  5. Emanuele Barbara
  6. Giuliana Fiertler detta Firtler, detta Fitler
  7. Francesco Muscau
  8. Stefania Pagliazzo

AZIONE

  1. Carlo Calenda
  2. Sonia Alfano
  3. Gianfranco Damiani
  4. Martina Benoni
  5. Gianni Palazzolo detto “Giangiacomo”
  6. Rosanna Cocomero
  7. Nicola Trudu
  8. Elena Bonetti

STATI UNITI D'EUROPA

  1. Rita Bernardini
  2. Francesco Concetto Calanna
  3. Fabrizio Micari
  4. Valentina Falletta
  5. Pietrina Putzolu
  6. Luca Ballatore
  7. Carola Politi
  8. Matteo Renzi

