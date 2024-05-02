EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024. TUTTI I CANDIDATI NELLA “CIRCOSCRIZIONE SICILIA- SARDEGNA”
Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le elezioni europee in Italia.I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere 76 (dei 720 totali) deputati del Parlamento europeo. I membri del Parlam...
I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere 76 (dei 720 totali) deputati del Parlamento europeo. I membri del Parlamento europeo, infatti, vengono scelti direttamente dai cittadini, ogni cinque anni.
I seggi saranno aperti dalle ore 14.00 alle ore 22.00 di sabato 8 giugno e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 9 giugno 2024.
L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.
FRATELLI D'ITALIA
- Giorgia Meloni detta Giorgia
- Salvatore Deidda detto Sasso
- Elvira Amata
- Massimiliano Giammusso Detto Massi Detto Musso
- Giuseppe Milazzo
- Ruggero Benedetto Italo Razza
- Giuseppa Savarino Detta Giusi
- Alessia Scorpo
FORZA ITALIA
- Caterina Chinnici
- Michele Cossa
- Maddalena Calia
- Massimo Dell’Utri
- Marco Falcone
- Bernardette Felice Grasso
- Margherita La Rocca Ruvolo Detta Rita
- Edmondo Tamajo detto Tamaio detto Di Maio detto Edy detto Edi
detto Eddy
LEGA
- Annalisa Tardino
- Roberto Vannacci
- Ester Bonafede
- Antonino Germana'
- Michelina Lunesu
- Francesca Reitano
- Raffaele Stancanelli
- Girolamo Turano
PARTITO DEMOCRATICO
- Elly Schlein
- Antonio Nicita
- Lidia Tilotta
- Pietro Bartolo
- Angela Quaquero
- Giuseppe Lupo
- Maria Flavia Timbro
- Giuseppe Belvisi
MOVIMENTO CINQUE STELLE
- Giuseppe Antoci
2 .Cinzia Pilo
- Patrizio Cinque
- Antonella Di Prima
- Virginia Farruggia
- Matteo Porcu
- Antonino Randazzo
- Matilde Montaudo
ALLEANZA VERDI SINISTRA
- Leoluca Orlando
- Ilaria Salis
- Domenico Lucano detto Mimmo
- Cinzia Dato
- Emanuele Barbara
- Giuliana Fiertler detta Firtler, detta Fitler
- Francesco Muscau
- Stefania Pagliazzo
AZIONE
- Carlo Calenda
- Sonia Alfano
- Gianfranco Damiani
- Martina Benoni
- Gianni Palazzolo detto “Giangiacomo”
- Rosanna Cocomero
- Nicola Trudu
- Elena Bonetti
STATI UNITI D'EUROPA
- Rita Bernardini
- Francesco Concetto Calanna
- Fabrizio Micari
- Valentina Falletta
- Pietrina Putzolu
- Luca Ballatore
- Carola Politi
- Matteo Renzi