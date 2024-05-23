EUROPEE, ECCO COME SARÀ LA SCHEDA ELETTORALE IN SICILIA
Sarà rosa la scheda elettorale delle Europee nella circoscrizione Isole.La Direzione dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato sul sito d...
Sarà rosa la scheda elettorale delle Europee nella circoscrizione Isole.
La Direzione dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato sul sito del ministero i fac-simile delle schede di voto relative al voto in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.
Ogni circoscrizione ha una scheda di colore diverso.
Grigio per la circoscrizione elettorale I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia).
Marrone per la circoscrizione elettorale II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna).
Rosso rubino per la circoscrizione elettorale III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio). -
Arancione per la circoscrizione elettorale IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).
E infine, rosa per la circoscrizione elettorale V - Italia insulare (Sicilia, Sardegna).