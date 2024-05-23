95047

23 maggio 2024 19:03
EUROPEE, ECCO COME SARÀ LA SCHEDA ELETTORALE IN SICILIA -
News
Sarà rosa la scheda elettorale delle Europee nella circoscrizione Isole.

La Direzione dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato sul sito del ministero i fac-simile delle schede di voto relative al voto in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

Ogni circoscrizione ha una scheda di colore diverso.

Grigio per la circoscrizione elettorale I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia).

Marrone per la circoscrizione elettorale II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna). 

Rosso rubino per la circoscrizione elettorale III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio). -

Arancione per la circoscrizione elettorale IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

E infine, rosa per la circoscrizione elettorale V - Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

