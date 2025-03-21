EUROSPIN REVOCA L’APPALTO: INCERTEZZA PER 220 LAVORATORI IN SICILIA

Sono 220 i lavoratori della Global Service che ieri mattina hanno partecipato all’assemblea sindacale, preoccupati per il loro futuro dopo la revoca dell’appalto da parte di Eurospin in Sicilia. A set...

Sono 220 i lavoratori della Global Service che ieri mattina hanno partecipato all’assemblea sindacale, preoccupati per il loro futuro dopo la revoca dell’appalto da parte di Eurospin in Sicilia. A settembre subentrerà una nuova azienda.

Gli operai, dopo anni di precariato nelle cooperative, avevano finalmente ottenuto il contratto logistica con diritti e tutele. Un percorso che ora rischia di essere cancellato, insieme alla trattativa avanzata per un premio di produzione che sarebbe stato un risultato storico per il settore nella provincia di Catania.

Edoardo Pagliaro, segretario generale di Filt Cgil Catania, e Giuseppe Campisi che della Filt è responsabile del dipartimento merci e logistica, chiedono un incontro urgente a Eurospin, alla società subentrante e a quella uscente, per garantire l’applicazione della clausola sociale prevista dall’art. 42 del contratto logistica.

L’assemblea ha deciso di mantenere un presidio permanente a tutela dei lavoratori e contro ogni tentativo di scaricare i costi sui 220 addetti.