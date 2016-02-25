EUROSPIN Ritiro prodotto - ZUPPA DI PESCE 800 g
Chiediamo alla gentile Clientela, qualora fosse stato acquistato, di riportare al punto vendita di riferimento, il prodotto sotto indicato:ZUPPA DI PESCE 800 g - ONDINA Lotto: LM 11/152063ll lotto so...
Chiediamo alla gentile Clientela, qualora fosse stato acquistato, di riportare al punto vendita di riferimento, il prodotto sotto indicato:
ZUPPA DI PESCE 800 g - ONDINA
Lotto: LM 11/152063
ll lotto sopra indicato, è stato ritirato dalle vendite a scopo preventivo, per presenza di Mercurio superiore ai limiti di legge nell'ingrediente Palombo.
Non sono coinvolti tutti gli altri ingredienti della Zuppa di Pesce.
La referenza in questione è venduta nei punti vendita delle regioni EMILIA ROMAGNA, FRIULI, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TRENTINO, VENETO, SICILIA e CALABRIA.
Il prodotto restituito verrà rimborsato o sostituito.
Si ringrazia per l’attenzione.
La Direzione
Eurospin Italia Spa
FONTE: http://www.eurospin.it/