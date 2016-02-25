95047

EUROSPIN Ritiro prodotto - ZUPPA DI PESCE 800 g

25 febbraio 2016
EUROSPIN Ritiro prodotto - ZUPPA DI PESCE 800 g -
Chiediamo alla gentile Clientela, qualora fosse stato acquistato, di riportare  al punto vendita di riferimento, il prodotto sotto indicato:

ZUPPA DI PESCE 800 g - ONDINA 

Lotto: LM 11/152063

ll lotto sopra indicato, è stato ritirato dalle vendite a scopo preventivo, per presenza di Mercurio superiore ai limiti di legge nell'ingrediente Palombo.

Non sono coinvolti tutti gli altri ingredienti della Zuppa di Pesce.

La referenza in questione è venduta nei punti vendita delle regioni EMILIA ROMAGNA, FRIULI, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TRENTINO, VENETO, SICILIA e CALABRIA.

Il prodotto restituito verrà rimborsato o sostituito.

Si ringrazia per l’attenzione.

La Direzione
Eurospin Italia Spa

 

FONTE: http://www.eurospin.it/

