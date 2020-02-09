CENTRO SICILIA EVACUAZIONE PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO, IN POCO TEMPO TUTTO TORNA ALLA NORMALITÀ
Momenti di panico questo pomeriggio al centro commerciale Centro Sicilia in territorio di MisterbiancoPer un allarme incendio, sembra per un principio di incendio in una pizzeria, forse a causa di car...
Per un allarme incendio, sembra per un principio di incendio in una pizzeria, forse a causa di cartoni bruciati è scattato l'allarme incendio, con relativo segnale vocale di evacuazione.
Tutti i visitatori sono stati invitati a lasciare il centro commerciale, centinaia di persone spaventate si sono riversate all’esterno.
Non ci sono feriti e nel giro di pochi minuti tutto è tornato alla normalità
Dopo l’allarme si sono immediatamente create lunghe code di auto all'uscita del parcheggio del centro commerciale
Sul posto Carabinieri, ambulanze del 118 e vigili del fuoco per i necessari controlli.
Al momento la situazione è sotto controllo.
https://www.facebook.com/proietti.s.antonio/videos/10216695449322825/?epa=SEARCH_BOX
Foto Federica Zammataro
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO